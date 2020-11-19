Baret takmadı canından oldu - Son Dakika

Baret takmadı canından oldu
19.11.2020 09:02
Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)
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