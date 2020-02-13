Baretli Kardan adam - Son Dakika
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Baretli Kardan adam

6 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.

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Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.


Boğazlıyan genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla eğlenme fırsatı bulanlar da oldu. Boğazlıyan ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Solak iş güvenliğine farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan adam yaptı.


İnşaat işiyle faaliyet gösterdiğini belirten Solak; İlçemize çok güzel kar yağdı. Herkes kardan adam yaptı. Biz ise bir farkındalık uyandırmak istedik. Baretli ve iş güvenlik yelekli iki metre uzunluğunda kardan adam yaptık.


İlçemizin en işlek caddesinde bulunan kardan adımı tüm vatandaşlarımız ilgi ile takip ediyor ve fotoğraf çekiniyor. Tüm inşaat işiyle uğraşan arkadaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum dedi. - YOZGAT

Mustafa Solak, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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