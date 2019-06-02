Barhal Çayı'na düşen kadın, kurtarılamadı
22 dakika önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşen Altun Balcı (74), çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşen Altun Balcı
(74), çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Asma Köprü Mevkii'nde meydana geldi. Dere kenarında odun toplayan Altun Balcı dengesini kaybederek, Barhal Çayı'na düştü. Suda sürüklenen kadın, çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi
kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Artvin
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