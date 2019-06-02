Son Dakika Haberleri: Barhal Çayı'na düşen kadın, kurtarılamadı
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Barhal Çayı'na düşen kadın, kurtarılamadı

22 dakika önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşen Altun Balcı (74), çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Barhal Çayı'na düşen kadın, kurtarılamadı, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşen Altun Balcı (74), çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Asma Köprü Mevkii'nde meydana geldi. Dere kenarında odun toplayan Altun Balcı dengesini kaybederek, Barhal Çayı'na düştü. Suda sürüklenen kadın, çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
Artvin, Balcı, Yusufeli, Güncel
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