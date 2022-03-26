Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi

26.03.2022 12:24
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan çete üyeleri ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan çete üyeleri ev hapsi cezasına çarptırıldı. Lüks bir otomobilden inen zanlıların uzun namlulu silah ile barı taramaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü 'Nobody' adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheli M.T, M.A, P.T, B.İ.T, B.Y, M.K, T.H, D.A, T.H, M.F.A, P.A.U ve A.B.Y. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 3 adet bilgisayar, 1 adet tüfek, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi.

Barlar Sokağı diye bilinen bölgede bulunan bazı eğlence merkezlerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlamaları bulunan 12 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan 12 çete üyesi için ev hapsi kararı verildi. - ÇANAKKALE

Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi
Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi

YORUMLAR
500
Seçim Mevzuatında Anayasa Mahkemesi Karar Verecek Seçim Mevzuatında Anayasa Mahkemesi Karar Verecek Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement