Barida Makina, yüksek katma değer üretiyor
39 dakika önce
Ar-Ge projesi kapsamında yenilikçi ürün için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan Barida Makina katma değeri yüksek üretim yaparak ürünlerinin kilogram başına ihracat değerini 82 dolara çıkardı.
Ar-Ge projesi kapsamında yenilikçi ürün için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan Barida Makina katma değeri yüksek üretim yaparak ürünlerinin kilogram başına ihracat değerini 82 dolara çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33
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