Son Dakika Haberleri: Barida Makina, yüksek katma değer üretiyor
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Barida Makina, yüksek katma değer üretiyor

39 dakika önce

Ar-Ge projesi kapsamında yenilikçi ürün için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan Barida Makina katma değeri yüksek üretim yaparak ürünlerinin kilogram başına ihracat değerini 82 dolara çıkardı.

Barida Makina, yüksek katma değer üretiyor , System.String[]
Ar-Ge projesi kapsamında yenilikçi ürün için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan Barida Makina katma değeri yüksek üretim yaparak ürünlerinin kilogram başına ihracat değerini 82 dolara çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33 
İhracat, Ekonomi
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