Barık ailesinin dramı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barık ailesinin dramı (2) - Son Dakika

Barık ailesinin dramı (2)

6 saat önce

OTELDE KONAKLAMALARI SAĞLANDIAdana Valiliği, evleri yıkılmak üzere olan Barık ailesinin Ankara'ya dönene kadar Yüreğir Kaymakamlığı'nca otelde konaklamalarının sağlandığını bildirdi.

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OTELDE KONAKLAMALARI SAĞLANDI

Adana Valiliği, evleri yıkılmak üzere olan Barık ailesinin Ankara'ya dönene kadar Yüreğir Kaymakamlığı'nca otelde konaklamalarının sağlandığını bildirdi.

Valilik'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan çocuklarımızın karaciğer sirozu hastası oldukları, çocukların tedavilerinin 18 yaş altı SGK kapsamında halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniğinde ücretsiz olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan araştırmada ise 2017 Aralık ayına kadar Vakıfça aileye gerekli desteklerin sağlandığı, 2017 yılında çocuklarının tedavileri için Etimesgut ilçesinde yaşamaya başladıkları ve Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3+1 kombili bir evde yaşamları için aylık 600 TL kira yardımı yapıldığı, ayrıca ailenin engelli 2 çocuğu için aylık 537,09'ar TL Engelli Yakını Aylığı aldığı tüm bunlara ek olarak eş İbrahim Barık'ın 2 çocuğu için toplam 1.734 TL SHÇEK Ekonomik Destek Yardımı aldığı, ailenin aylık gelirinin toplam 3.408,00TL olduğu anlaşılmıştır. İlgili ailenin Yüreğir ilçemizde de gecekondu yapı, duvarları çatlamış ve bir duvarı yıkılmak üzere olan bir ev kaydı bulunmakta olup, ara dönem tatili için bu eve geldikleri ve tekrar Ankara'ya dönecekleri aileyle yapılan görüşme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple ailenin tatil süresince Yüreğir Kaymakamlığı tarafından otelde konaklanması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Adana Valiliği, Yüreğir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
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