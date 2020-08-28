Barikat iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında - Son Dakika

SİBER güvenlik alanında faaliyet gösteren Barikat, İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın Veri Güvenliği Yazılımı kategorisinde 117,4 milyonluk net satış geliriyle birinci oldu. Aynı kategoride Barikat BT de 5'inci sırada yer aldı ve Barikat, ilk 10'da iki markası ile temsil edildi. Barikat, Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin belirlendiği listede ise 20 sıra atlayarak 79'uncu sıraya yükseldi.

Türkiye'de, bilişim sektörünün referans kaynağı olarak gösterilen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2019 araştırmasının sonuçları online düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2019 yıllı net satış gelirleri baz alınarak değerlendirilen ve özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün sahibini bulduğu gecede, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Barikat, "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Barikat elde ettiği gelir açısından en yakın rakibinin 25 milyon TL önünde yer alarak siber güvenlik alanında pazardaki yerini güçlendirdi. Ayrıca şirket satış gelirlerine göre ise "İlk Bilişim 500 Şirketi" arasında yirmi sıra atlayarak 79'uncu sıraya yükseldi.

Şirketin 2017 yılında Marmara bölgesinde kurumsal ve özel sektöre verdiği hizmetlerinin yanında, yurt dışında da siber güvenlik çözümleri sunmak amacıyla kurduğu Barikat BT firması da 5 kategoride sıralamaya girdi.Barikat, Türkiye'de yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ faaliyetlerin yanı sıra Amsterdam Doha ve Bakü 'deki ofislerinde faaliyetlerine devam ederken, Türkiye'nin küresel pazarda hizmet veren ilk "Servis ve Hizmet Sağlayıcısı" konumunda bulunuyor."TİCARİ BAŞARIMIZ, EKİBİMİZİN ÇABASININ HAK EDİLMİŞ BİR SONUCU"

Bugüne kadar benimsedikleri innovasyon ve yönetim prensipleri ışığında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ve başarılarını bir kez daha ödüllerle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Barikat CEO'su Murat Hüseyin Candan, "Siber güvenliğin ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu geleceğin parçası olmak ve şekillenmesine etki etmek bize gurur veriyor. Başta Bilişim 500 ödülleri olmak üzere aldığımız tüm ödüllerle de enerjimizi artırıyor, inancımızı tazeliyoruz. Ancak, bu ve bunun gibi kazandığımız her başarı çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle mümkün olabiliyor, bu sırada bizler de onlarla çalışabilmenin onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle de Barikat'ın tüm çalışanlarına ve bizlere güvenerek projelerinde yer alma şansı veren tüm müşterilerimize çok teşekkür ederim" dedi.