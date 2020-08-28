Barikat, iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında - Son Dakika

Barikat, iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında

Barikat, Türkiye'nin bilişim liderlerini belirleyen 'İlk 500 Bilişim Şirketi 2019' araştırmasında bu yıl hem Barikat İnternet Güvenliği hem de Barikat BT markalarıyla listeye girmeye hak kazandı.

Barikat, iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında, System.String[]

Barikat, Türkiye'nin bilişim liderlerini belirleyen 'İlk 500 Bilişim Şirketi 2019' araştırmasında bu yıl hem Barikat İnternet Güvenliği hem de Barikat BT markalarıyla listeye girmeye hak kazandı. Barikat İnternet Güvenliği ise 'Veri Güvenliği Yazılımı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketini belirleyen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Şirketlerin 2019 ciroları baz alınarak 4 ayrı kategoride (Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici, Türkiye Merkezli Üretici, Dağıtıcı) değerlendirildiği araştırmada, Barikat 'Veri Güvenliği Yazılımı' kategorisinde elde ettiği 117,4 milyon TL net satış geliriyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Verilen bilgiye göre şirket, en yakın rakibinin 25 milyon TL önünde yer aldığı 'İlk Bilişim 500 şirketi' kategorisinde 99'uncu sıradan 79'uncu sıraya yükselerek, toplam 6 kategoride sıralamaya girdi. Şirketin 2017 yılında Marmara bölgesinde kurumsal ve özel sektöre hizmet vermenin yanında, yurt dışında da siber güvenlik çözümleri sunmak amacıyla kurduğu Barikat BT firması da 5 kategoride sıralamaya girdi. Şirket, Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra Amsterdam, Doha ve Bakü'deki ofislerinde faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin 230 kişilik kadrosu ile Türkiye'nin küresel pazarda hizmet veren ilk 'Servis ve Hizmet Sağlayıcısı' konumunda yer aldığı belirtildi.

"TİCARİ BAŞARIMIZ, EKİBİMİZİN ÇABASININ HAK EDİLMİŞ BİR SONUCU"

Bugüne kadar benimsedikleri innovasyon ve yönetim prensipleri ışığında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ve başarılarını bir kez daha ödüllerle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Barikat CEO'su Murat Hüseyin Candan, "Siber güvenliğin ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu geleceğin parçası olmak ve şekillenmesine etki etmek bize gurur veriyor. Başta Bilişim 500 ödülleri olmak üzere aldığımız tüm ödüllerle de enerjimizi artırıyor, inancımızı tazeliyoruz. Ancak, bu ve bunun gibi kazandığımız her başarı çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle mümkün olabiliyor, bu sırada bizler de onlarla çalışabilmenin onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle de şirketimizin tüm çalışanlarına ve bizlere güvenerek projelerinde yer alma şansı veren tüm müşterilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barikat, iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi' arasında - Son Dakika

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