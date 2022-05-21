BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gittikleri barda arkadaşıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran barın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45) sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.B.S.'nin tehdit, hakaret, yaralama ve dolandırıcılık suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Diğer şüpheli U.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.