BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

21.05.2022 15:43

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gittikleri barda arkadaşıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran barın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gittikleri barda arkadaşıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran barın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45) sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.B.S.'nin tehdit, hakaret, yaralama ve dolandırıcılık suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Diğer şüpheli U.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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