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BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR - Son Dakika

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

12.02.2022 18:50

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir sitede bakılan Lassi isimli köpek, şikayet üzerinde götürüldüğü Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde bir gün tutulduktan sonra yeniden bırakıldığı sitede öldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir sitede bakılan Lassi isimli köpek, şikayet üzerinde götürüldüğü Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde bir gün tutulduktan sonra yeniden bırakıldığı sitede öldü. Köpeğin belediye tarafından öldürüldüğünü öne süren site sakinleri şikayetçi oldu.

Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi'ndeki Antik Kent Sitesi sakinlerinin sitedeki kulübede baktıkları Lassi isimli köpek, bir kişinin şikayeti üzerine görevliler tarafından alınarak Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada bir gün tutulan köpek, yeniden bıraktığı site bahçesinde öldü.

Lassi'nin ölümü site sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu, bazı hayvanseverler gözyaşı döktü. Köpeğin pasaportu olduğunu belirten site yöneticisi Ayşe Yetek, belediye ekiplerinin kendilerine sormadan alıp götürmelerine bir anlam veremediğini belirterek, şöyle dedi:

'Köpek, 4 ay önce bizim sitemize geldi. Çok hastaydı, ayağı aksıyordu. Bizim site görevlimiz ve hayvanseverler kalmasına istedi. Biz ona baktık, onun pasaportunu çıkarttım, aşılarını yaptırdım. Hiç kimseye bir zararı yoktu. Çocukların, hiç kimsenin üstüne zıplamıyordu. Sonra siteye yeni taşınan birisi elinde poşetle geçerken saldırdı zannetmiş ve şikayet etmiş. Pasaportu var, iğneyle bayıltıp almışlar. Sonra akşam eşim belediyeyi aradı, 'Köpeği almaya gelelim' diye. 'Yok şimdi gelmeyin, uyuyor, sabah gelin alın' dediler. Sonra belediye bizim ısrarla istememiz sonrasında getirdi. Getirdiklerinde yaşıyordu. Karnı şişti, sonra öldü" dedi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterineri Ahmet Çavdar ise, gelen şikayet üzerine köpeği aldıklarını ve bir gün sonra aldıkları siteye geri bıraktıklarını söyledi. Köpeğin belediye sistemine kayıtlı sokak hayvanı olduğunu belirten Çevdar, köpeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adli Tıp bölümüne gönderildiğini söyledi.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

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Hürriyet, Köpek, Çorlu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜKTEN 1 GÜN SONRA ÖLEN LASSİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR - Son Dakika
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