Son Dakika Haberleri: Barınağa Konulan Köpek Çalındı

Barınağa Konulan Köpek Çalındı

1 saat önce

BURDUR'da jandarmanın köpek dövüşü ihbarıyla gittiği köyde bulunarak hayvan barınağına konulan Kangal cinsi köpek, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Barınağa Konulan Köpek Çalındı, System.String[]
BURDUR'da jandarmanın köpek dövüşü ihbarıyla gittiği köyde bulunarak hayvan barınağına konulan Kangal cinsi köpek, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Burdur merkez Askeriye köyünde dün köpek dövüşü yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gittiklerinde terk edilmiş halde 2 köpek buldu. Kangal cinsi köpekler, ekipler tarafından alınarak, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi'ndeki barınakta köpeklerin bakımları yapıldı ve yiyecek verildi.

Bu sabah barınağa gelen görevliler, kendilerine teslim edilen köpeklerden birinin yerinde olmadığını tespit etti. Barınağın etrafındaki tel örgünün kesildiğini, kilidin bağlandığı demirin de kırıldığını gören görevliler, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis gece geç saatte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin barınağa girerek köpeği çaldığını tespit etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sabah mesaiye geldiklerinde tel örgünün kesik ve kilidin kırık olduğunu gördüklerini söyleyen barınak görevlisi Ahmet Koçak, "Dün Askeriye köyünde köpek dövüşü yapanlardan 2 köpek gelmişti. Tel örgüyü kesip içeri girmişler, kilidi kırıp, dövüşte yakalanan Kangal cinsi köpeği alıp gitmişler" dedi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Jandarma, Burdur, 3. Sayfa
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