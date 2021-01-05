Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor - Son Dakika

Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor

05.01.2021 10:22

- Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor Yakılmaya çalışılan 'Alev' köpeğin durumu iyileşti Sahibi tarafından "Ben artık bakamıyorum.

- Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor

Yakılmaya çalışılan 'Alev' köpeğin durumu iyileşti

İSTANBUL - Sahibi tarafından "Ben artık bakamıyorum. Alacaksanız alın yoksa sur dibine atacağım" diyerek terkedilen 'Misket' adındaki mavi gözlü sevimli tavşan, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda yeni yuva arıyor. Öte yandan yıllar önce madde bağımlısı şahıslar tarafından yakılmak istenen ve ağır yaralanan 'Alev' adındaki pitbull cinsi köpek de barınak da tedavi edildi.

'Misket' adındaki tavşan geçtiğimiz günlerde sahibi tarafından, " "Ben artık bakamıyorum. Alacaksanız alın yoksa sur dibine atacağım" denilerek Fatih Belediyesi'ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı'na bırakıldı. Görevliler tarafından sahip çıkılan tavşana 'Misket' ismi konuldu. Genelde köpek ve kedilerin bulunduğu barınağa tavşan bırakılması dikkat çekti. Mavi gözleri ve dolgun tüyleriyle dikkat çeken tavşana ilgi yoğun oldu. Aynı zamanda yıllar önce madde bağımlısı şahıslar tarafından yakılmak istenen ve ağır yaralanan 'Alev' adındaki pitbull cinsi köpek de barınakta tedavi edildi. 'Misket', 'Alev' ve diğer hayvanlar kendilerini sahiplenecek yeni ailelerini beklerken pandemi döneminde barınağın ihtiyaçlarının arttığı öğrenildi.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay 'Misket' ve barınaktaki diğer hayvanlarla ilgili açıklamada bulundu. Barınakta yaklaşık 2 bin civarında köpeğin ve 150 kadar engelli kedinin olduğunu ifade etti.

"Ben artık bakamıyorum. Alacaksanız alın yoksa sur dibine atacağım"

Barınağa terkedilen tavşan hakkında konuşan Olcay, "2 gün önce bir tavşan terkedildi. Yani bir köpek barınağında tavşan nasıl terkedilir diye düşünebilirsiniz. Vatandaş geldi 'Ben artık bakamıyorum. Alacaksanız alın yoksa sur dibine atacağım' dedi ve biz aldık. Hayvan stresten tüylerini yoluyor sürekli. Mavi gözlü çok güzel bir tavşan. İsmini 'Misket' koyduk. Tavşanımıza yuva arıyoruz. 'Ya tavşan da terkedilir mi?' diye çok mesaj geldi ama müstakil evi olan çok kişi tavşanı sahiplenmek için başvurdu. İçlerinden seçeceğiz. 1-2 güne kadar tavşan mutlu yuvasına gidecek" dedi.

"Her şeye ihtiyaç var"

Pandemi sürecinin hayvanlar üzerindeki etkileri üzerine Olcay, "Tabi pandemi barınağı oldukça etkiledi. Doğal olarak da her şeye ihtiyaç var. Eski gazete, yorgan, battaniye, mama ve bayat ekmek gibi destekler de bekliyoruz. Pandemide çok hayvan terkedildi ama bir o kadar da çok fazla talepte bulunmaya başladı insanlar. Büyük bir çoğunluk evlerinden çalıştıkları için evde bir can yoldaşı olması adına hayvan sahiplenmek isteyen var" ifadelerini kullandı.

"5 sene önce yakılmış bir köpek olarak geldi"

Madde bağımlıları tarafından yakılan 'Alev'e sahip çıktıklarını ifade eden Olcay, "'Alev', madde bağımlıları tarafından 5 sene önce yakılmış bir köpek olarak geldi. Çok zor durumdaydı. Her tarafı kurtlanmıştı. Yanık ünite merkezlerinden teknisyen arkadaşları getirdik. Çok çaba sarf ettik. Hayata döndü. Sosyal bir köpek oldu. Gördüğünüz gibi herkesin korktuğu pitbull cinsi köpek sevgi yumağına döndü" diye konuştu.

(HES- İD-EG-

Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor
Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor
Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor
Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor

Fatih Belediyesi, Yedikule, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barınağa terkedilen 'Misket' tavşan yuva arıyor - Son Dakika


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