Barınak çalışanlarının dikkati köpekleri hayata bağladı

Biga Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren hayvan barınağına getirilen sokak köpeğinin gebe olduğu ultrason muayenesinde ortaya çıktı.



Biga Belediyesi bünyesinde hizmet veren geçici hayvan bakım evinde köpeklere yönelik barınma, bakım, muayene ve aşılama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Herkesi mutlu eden bir olay daha yaşandı. Ekiplerce kısırlaştırma talebiyle hayvan barınağına getirilen sokak köpeğinin gebe olabileceğinden şüphelenen barınak çalışanları, köpeği muayene ettirmek için veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Sıtkı Keçeci tarafından yapılan ultrason muayenesinde köpeğin gebe olduğu tespit edilince, gebe köpeğin kısırlaştırma işlemi iptal edildi ve doğal yaşama alanına geri bırakıldı.



Barınak personelinin gösterdiği dikkat ve hassasiyet neticesinde gebe köpeğin ve yavruların hayatının kurtulduğunu söyleyen Veteriner Hekim Sıtkı Keçeci, "Kısırlaştırma işlemi özellikle sokak köpekleri için doğru ve sağlıklı bir işlemdir. Bugün kliniğimize getirilen köpeğin de barınaktaki görevlilerce kısırlaştırma işlemi yapılacaktı. Köpeğin gebe olabileceğinden şüphelenen arkadaşlar köpeği ultrason muayenesi yaptırmak istedi.Muayenede köpeğin yaklaşık bir aylık gebe olduğunu tespit ettik. Köpeğimiz gerekli muayene işlemlerinin ardından doğal yaşama alanına geri bırakıldı. Böylece hem annenin hem de doğacak yavruların hayatı kurtarılmış oldu" diye konuştu. - ÇANAKKALE