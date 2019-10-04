Son Dakika Haberleri: Barınak hayvanlarına müzik resitali
Son Dakika Güncel Haber

Barınak hayvanlarına müzik resitali

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.

İlçedeki okullarda eğitim gören bir grup öğrenci, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gezi düzenledi.

Çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce öğrenci, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.

Ziyarette gruptaki öğrencilerden bazıları kitap okudu, bazıları da gitar ve flütle canlı müzik sundu.

Öğrenciler, hayvanlarla müzikle iletişim kurmak istediklerini belirtti.

Barınak hayvanlarına müzik resitali

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızı için veresiye yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı
Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barınak hayvanlarına müzik resitali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]