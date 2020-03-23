Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi - Son Dakika
Son Dakika Genel Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi - Son Dakika

Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi

6 saat önce

Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi Adana'da, Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında aç kalan köpeklerin birbirlerini yemesiyle ilgili görüntüler hayvan severlerin büyük tepkisini çekti Dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Kozan Belediyesi ekipleri...

Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi

Adana'da, Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında aç kalan köpeklerin birbirlerini yemesiyle ilgili görüntüler hayvan severlerin büyük tepkisini çekti

Dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Kozan Belediyesi ekipleri barınakta yıkama ve ilaçlama çalışması yaptı, Büyükşehir Belediyesi mama getirdi

Kozan Belediye Başkanvekili Kenan Avan, soruşturma başlattıklarını söyledi

Kaymakam Şafak Gürçam: "Gereken tedbirleri daha da sıkılaştırarak almış durumdayız. Takiplerini sıkı bir şekilde yapacağız"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki hayvan barınağında aç kalan köpekler birbirlerini yedi. Kozan Belediye Başkanvekili Kenan Avan, dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında çekilen görüntülerde bakımsız oldukları gözlenen köpekler yerde parçalandıkları iki köpeği yiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından sabah erken saatte barınağa gelen Kozan Belediyesi yetkilileri barınakta yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Kozan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Kaymakam Şafak Gürçam barınağa gelerek incelemelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Kozan Hayvan Barınağında görevlendirilen Veteriner Hekim Ali Çullu, "Bu hayvan ölümleri açlıktan dolayı değil hayvanların sürü bazında yönetildikleri için kavgadan dolayı birbirini yiyebileceklerini gördüğüm için herhangi personel ve bizden kaynaklanan bir olay değildir. Görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz. İçerden bir personelin çektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Büyükşehirden mama

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk ise barınağa mama desteği verdiklerini belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz bu durumda bile sokak hayvanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kozan'a da destek oluyoruz. Hayvanların açlıktan birbirine saldırdığı değil biri ölmüş diğeri parçalamışta olabilir. Bir sıkıntı var. Fotoğraflarda görüntülerde var bunu hep birlikte gidermeye çalışacağız. Hayvanların aç bırakıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Soruşturma başlattık

Kozan Belediyesi Başkanvekili Kenan Avan'da yaptığı açıklamada, "Hayvanların barınakta çok olduğunu gördüm. Gerekli soruşturmayı başlattık. Eğer bir kusuru varsa bunu yerine getireceğiz eğer personelin kastı varsa hemen bunu da yerine getireceğiz" dedi.

Barınağa gelerek incelemelerde bulunan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da köpekleri tek tek inceledi zayıf olan köpeklerin nedenlerini sordu. Kaymakam Gürçam, "Bizim de tasvip etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Burası belediyemize ait bir alan. Köpeklere ait kısırlaştırma ve rehabilitasyon büyükşehrin görevi ama belediyemiz elinden geldiğince çalışma yapıyor. Bu son süreçte korona virüs salgını nedeniyle eksiltilmesi nedeniyle olmuş olabilir. Gecede personel görevlendirilmemiş. Uyuz köpek diye tarif edilen bölümde ölüm olması ve istemediğimiz görüntünün olması hoş bir durum değil. Gereken tedbirleri daha da sıkılaştırarak almış durumdayız. Takiplerini sıkı bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler         
20:00
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi         
17:51
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu         
16:34
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]