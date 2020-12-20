Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı - Son Dakika

Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı

BURDUR - Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen hayvan severler, atık malzemeleri kullanarak köpekler için kulübe yaptı.

Hayvan severler, Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya geldi. İlk olarak sabah erken saatlerde hayvanları besleyen grup, daha sonra çalışmalara başladı. Hayvan severler, belediyenin verdiği malzemeleri kullanarak sokak hayvanları için kulübeler yaptı. Grup adına konuşan Gülderen Yalvaç, "Hayvan dostları ile beraber belediyemizin verdiği malzemelerden kulübeler yaptık. Sabah hayvanlarımızı doyurduk. Hava soğuk olmasına rağmen hep birlikte buradayız. Daha önce kullanılan paletlerden kulübeler yaparak, halılarla altlarına döşedik. Tüm Burdur halkını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevgi kazansın, dostluk kazansın, iyilik kazansın diyorum. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e ve barınakta çalışan personele de teşekkür ediyorum. Canla başla çalışarak bu soğukta bizlere destek çıktılar" dedi.