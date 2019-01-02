Son Dakika Haberleri: Barınakta Kanser Tedavisi

Barınakta Kanser Tedavisi

33 dakika önce

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının geçirebileceği en ağır hastalıklardan bulaşıcı tümör tedavisini uygulayarak, amansız hastalığa çare olmaya çalışıyor.

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının geçirebileceği en ağır hastalıklardan bulaşıcı tümör tedavisini uygulayarak, amansız hastalığa çare olmaya çalışıyor.

Sokak hayvanlarının sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının en ağır hastalıklarından biri olan bulaşıcı tümör (Transmissible Veneral Tumuor- TVT) ile de mücadele ediyor. Merkezde bu sene 47 sokak hayvanı TVT tedavisi gördü. Köpeklerin çiftleşme ile bulaşan tümörü olarak adlandırılan TVT tedavisinde kemoterapötik ve ışın tedavisi uygulamalarının olumlu sonuç verdiğini aktaran veteriner hekimler, TVT tespit edilen hayvanlarda kemoterapötik tedavi uyguladıklarını söyledi. Ağır cerrahi müdahalenin dışında hayvanların genel sağlık taramasının yapıldığı ve basit yaralanmalarına müdahale edildiği barınakta tüm hayvanlara bronchin, karma, kuduz aşıları da yapılıyor. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ayrıca barınakta sokakta yaşaması mümkün olmayan 90'a yakın yaşlı ve sakat hayvanın da tüm ihtiyaçlarını karşılayarak güven içinde yaşamalarını sağlıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Güncel
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