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Barınakta kanser tedavisi

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının geçirebileceği en ağır hastalıklardan bulaşıcı tümör tedavisini uygulayarak, amansız hastalığa çare olmaya çalışıyor.

Barınakta kanser tedavisi, System.String[]

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının geçirebileceği en ağır hastalıklardan bulaşıcı tümör tedavisini uygulayarak, amansız hastalığa çare olmaya çalışıyor.


Sokak hayvanlarının sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının en ağır hastalıklarından biri olan bulaşıcı tümör (Transmissible Veneral Tumuor- TVT) ile de mücadele ediyor. Merkezde 2018 yılından bu yana 100'e yakın sokak hayvanı TVT tedavisi gördü. Köpeklerin çiftleşme ile bulaşan tümör olarak adlandırılan TVT tedavisinde kemoterapötik ve ışın tedavisi uygulamalarının olumlu sonuç verdiğini aktaran veteriner hekimler, TVT tespit edilen hayvanlarda kemoterapötik tedavi uyguladıklarını söyledi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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