Son Dakika Haberleri: Barınakta Köpekler Donarak Telef Oldu İddiası

Barınakta Köpekler Donarak Telef Oldu İddiası

46 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyeye ait barınakta aç kalan köpeklerin donarak öldükleri iddia edildi.

Barınakta Köpekler Donarak Telef Oldu İddiası, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyeye ait barınakta aç kalan köpeklerin donarak öldükleri iddia edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bazı hayvanseverler, girdikleri belediyeye ait barınakta ölen köpekleri görüntüledi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, barınakta görevli bulunmadığı, hayvanların aç olduğu ve bazılarının donarak öldükleri belirtildi. Hayvanseverler tarafından çekilen görüntülerde birbirine sarılarak ölen köpekler görülüyor.

Sivas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurten Tezer, konuyla ilgili görsellerin yer aldığı bir dilekçe ile Sivas Valiliğine başvurup, gerektiği gibi hizmet vermediğini iddia ettiği barınağın kapatılmasını talep etti. Tezer yaptığı açıklamada, "Barınakta hayvanlar aç bırakılıyor. Soğukta donarak ölüyorlar. Sokaklardan toplanıp barınakta hapsedilen hayvanlar gerektiği gibi bakılmadığı için ölümle yüz yüze. Biz sağlıksız bu barınağın kapatılarak bölgede bir kısırlaştırma merkezi oluşturulmasını istiyoruz. Konuyla ilgili resmi tatilin ardından Cumhuriyet Savcılığına da şikayette bulunarak barınağın kapatılmasını talep edeceğiz" dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ölen köpeklerin barınağa bırakılan hasta köpekler olduğunu belirterek, donarak öldükleri iddialarını kabul etmedi. Oğuz, ayrıca konuyla ilgili inceleme başlattığını, bir ihmal tespit edilmesi halinde gerekeni yapacağını ifade etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Güncel
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