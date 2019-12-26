Barınakta Noel kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barınakta Noel kutlaması - Son Dakika

Barınakta Noel kutlaması

6 saat önce

Didim Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta Noel etkinliği düzenlendi.

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Didim Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta Noel etkinliği düzenlendi.


Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında düzenlenen Noel etkinliğine, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcılarımız Yusuf Deveci, Zeynel Şener, Belediye Meclis üyelerimiz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve hayvan severler katıldı.


Etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, barınaktaki A bloğun yapımında büyük katkıları bulunan Lynn ve Roy Dulledge çiftine bir teşekkür sertifikası takdim etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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