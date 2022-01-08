Barınaktaki "canlar"ı gönüllü hayvan dostları sahipleniyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile barınaktaki 5 bin hayvan gönüllülere sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yapılan çalışmalarla Türkiye'ye örnek oluyor.

Yaklaşık 100 bin metrekare alana kurulu merkezde, çeşitli bölümlere ayrılmış komplekslerin yanı sıra ziyaretçi yeri, modern barınaklar, hayvan hastanesi ve mezarlığı yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili ifadeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesine uygun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için merkezde 40 bin metrekarelik yeni alan oluşturduklarını anlatan Altay, burayı Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleriyle ortaklaşa işlettiklerini aktardı.

Altay, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri önemli işlerden birinin de hayvan mezarlığı olduğunu ifade ederek, "Rehabilitasyon merkezimizin yanında yeni oluşturduğumuz hayvan mezarlığına hem ölen sahipsiz hayvanları hem de sahipli hayvanları defnediyoruz. Hayvanseverlerimiz, evlerinde baktıkları hayvanlardan vefat edenleri burada hayvan mezarlığına getirebilirler. Bu da Büyükşehir Belediyemizin önemli hizmetlerinden." diye konuştu.

5 bin sokak hayvanı ev ortamında sahiplendirildi

Türkiye'ye örnek olarak yürüttükleri Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'nin de başarıyla uygulandığına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Şu anda yaklaşık 5 bin hayvanımız köylerde vatandaşlarımıza sahiplendirilmiş durumda. Her aile en fazla üç hayvan sahiplenebiliyor. Onlara her ay hayvan başına 150 lira yem katkısında bulunuyoruz. Ayrıca bu hayvanlarımızın aylık rutin kontrollerini, aşılarını düzenli olarak denetliyoruz. Böylece hem sokak hayvanlarını sahiplendirmiş oluyoruz hem de onların şehirde insanlara verebileceği olası zararların önüne geçmiş oluyoruz."

Konya'da atık gıdalar hayvanlar için "mama" olacak

Altay, gıda artıklarından mama üretimiyle ilgili bir çalışmanın prosesini ve uygulama projelerini tamamladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de ilk olacak bu çalışmamızla ilgili süreci tamamladık. İnşallah en kısa sürede bunun binasını da hayata geçirerek özellikle lokantalarda, yurtların yemekhanelerinde ortaya çıkan yemek artıklarının hayvan dostlarımıza mama olarak verilmesiyle ilgili bir çalışmayı da ilk kez yürütüyoruz." dedi.