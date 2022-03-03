Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2) - Son Dakika
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Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

03.03.2022 17:38
Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBolu Valiliği'nden Gerede'deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, Sayın Valimizin haber...

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği'nden Gerede'deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, Sayın Valimizin haber almasını müteakip 12 saat içerisinde giderilmiştir. Barınak alanına sundurma, sundurma altı zemine ahşap düzenek ve diğer ihtiyaçlar koyulmuştur. Barınak veterinerlerimizin de takibine alınmıştır. Gerede Belediye Başkanlığınca daha da iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Şu an için hayvanlarımızın yem, su, bakım ihtiyaçları bulunmamaktadır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."


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BARINAKTAKİ HAYVANLAR, ÇAMUR İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ BARINAKTAKİ HAYVANLAR, ÇAMUR İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ Bolu'dan kısa kısa Bolu'dan kısa kısa

Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2) - Son Dakika


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