Son Dakika Haberleri: Barınaktaki Hayvanlara Elektrikli Isıtıcı

Barınaktaki Hayvanlara Elektrikli Isıtıcı

14 dakika önce

Mardin'de barınaktaki hayvanlar, soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Barınaktaki Hayvanlara Elektrikli Isıtıcı, System.String[]
Mardin'de barınaktaki hayvanlar, soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara, hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcı yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, barınaktaki hayvanları elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla soğuktan koruduklarını belirtti.

Atıl barınağı 2 yıl önce modern hale dönüştürdüklerini kaydeden Yaman, "Buraya hayvan hastanesi inşa ettik. Her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Çevre illerden de hastanemize getirilen hayvanları tedavi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:04 Kaynak: AA

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