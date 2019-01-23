Barınaktaki Hayvanlara Elektrikli Isıtıcı
14 dakika önce
Mardin'de barınaktaki hayvanlar, soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.
Mardin
'de barınaktaki hayvanlar, soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi
tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara, hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcı yerleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, barınaktaki hayvanları elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla soğuktan koruduklarını belirtti.
Atıl barınağı 2 yıl önce modern hale dönüştürdüklerini kaydeden Yaman, "Buraya hayvan hastanesi inşa ettik. Her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Çevre illerden de hastanemize getirilen hayvanları tedavi ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:04 Kaynak: AA
Safranbolu'da Örnek Proje! En Az 5 Plastik Şişe Getirene Ücretsiz Bez Çanta Dağıttılar
Kömür Üretimindeki Rekor Artışla 3 Milyar Lira Ülkede Kaldı
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi