Barınaktaki köpek annesiz kalan 5 yavru köpeğe "süt anne" oldu - Son Dakika

Adıyaman'da annelerini kaybeden 5 yavru köpeğe, barınaktaki bir köpek süt annelik yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, duyarlı bir vatandaşın ihbarı neticesinde annelerini kaybeden 5 yavru köpeği bulunduğu yerden alarak Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüp burada tüm bakım ve aşılamalarını gerçekleştirdi.

Yavru köpekler, yapılan müdahalelerle hayatta kalmayı başardı.

Merkezdeki görevli veteriner hekim Yusuf Işık, yavru köpeklerin, süt annelik yapan köpek sayesinde hayata tutunduklarını ve sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.