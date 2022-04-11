BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika
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BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

11.04.2022 15:40

HATAY Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle inşa edilen Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda, tehlikeli ırk köpeklerinin birbirine saldırı anını, bir hayvansever cep telefonuyla kaydetti.

HATAY Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle inşa edilen Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda, tehlikeli ırk köpeklerinin birbirine saldırı anını, bir hayvansever cep telefonuyla kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince tutanak tutulurken, Büyükşehir Belediyesi, olayın tekrarlanmaması için önlem alacaklarını belirtti.

Yayladağı yolu üzerinde inşaatı devam eden Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda meydana gelen olayda, vatandaş tarafından kaydedilen ve bir köpeğin yaralandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, tepkilere neden oldu. Şikayetler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile jandarma tarafından olayla ilgili tutanak tutuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, zaman zaman hayvanlar arasında kavgalar ve yaralanmalar yaşandığını ifade ederek, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, sokağa bırakılan ve tehlike arz eden köpek ırkların toplanması, sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Mevcut barınağın kapasitesinin yeterli gelmemesinden dolayı toplanan bazı köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden doğal yaşam alanında muhafaza altına alınmıştır. Tabi bu süre çok kısa olduğu için hayvanları bir arada tutarak, yemeklerini, sularını koyduk. Ama maalesef dönem dönem kavgalar ve yaralanmalar oluyor. Doğal yaşam alanımızda inşaat ve çalışmalar devam ediyor. Bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın diye, gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

'AYRI BÖLMELERE KOYULMASI ŞART'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Sekreteri ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, barınakta bulunan büyük bölmenin her birinde onlarca yasaklı ırkın olduğunu ve küçük bir kıvılcımla felaketin yaşanabildiğini söyledi. Hayvanların birbirini öldürmesine seyirci kalındığını iddia eden Bayraktar, "Bu canların ayrı bölmelere koyulması şart. Belki alanları daha dar olacak ama hiç değilse ikişerli, üçerli bölmelerde yine yeterince alanları olabilir ve sağlıkla yaşayabilirler" diye konuştu.

Hatay'da geçen şubatta Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yavru köpeğin, diğerini yediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülerle ilgili Hatay Valiliği'nin başlattığı inceleme sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne idari para cezası kesildi; yetkililer hakkında da soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada, ihmali olanların görevden menedildiğini bildirdi. (DHA)

BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
BARINAKTAKİ YASAKLI IRKLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

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Kaynak: DHA

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