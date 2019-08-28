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Barınaktan pitbull hırsızlığı zanlısı eski çalışan çıktı

54 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki pitbull cinsi köpek, merkezin eski çalışanı O.T. (29) tarafından çalındı.

Barınaktan pitbull hırsızlığı zanlısı eski çalışan çıktı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki pitbull cinsi köpek, merkezin eski çalışanı O.T. (29) tarafından çalındı. O.T., çaldığı pitbull ile yakalandı.
Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, eski NATO yolu üzerindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı'nın arkasında bulunan Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir kişinin rehabilitasyon merkezinin arka tarafından çıktığını ve motosiklet ile kaçtığını gören vatandaş, Marmaris Hayvan Hakları Derneği(MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız'ı telefonla aradı. Yıldız da hemen polise ihbarda bulundu.
Barınağa gelen polis ekipleri, görgü tanığının bilgisine başvururken, çok sayıda hayvansever merkezin önüne geldi.
Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden motosikletle kaçan şüphelinin, merkezin eski çalışan O.T. olduğunu belirledi. Hemen eve giden polis, O.T.'yi çaldığı, yetiştirilmesi ve bakılması Türkiye'de yasak olan pitbull cinsi köpek ile yakaladı.
O.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde köpeği neden çaldığını açıklamayan O.T., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Köpek ise rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Uzun zamandır rehabilitasyon merkezinden köpekler çalınıyordu ama kim olduğunu öğrenememiştik. Pitbull cinsi siyah bir köpek, rehabilitasyon merkezinin ormana bakan arka tarafından çıkarılmış. Bu barınakta çok sık başımıza gelen olaydı. Failinin bulunmasına sevindim" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:42 Kaynak: DHA
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