Barındığı Oto Galeride Ölü Bulundu
1 saat önce
Manisa'da bir kişi barındığı oto galeride ölü bulundu.
Manisa
'da bir kişi barındığı oto galeride ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şehzadeler
Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerinde barınan 58 yaşındaki Ramazan Sündür, bu sabah kaldığı binada hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Sündür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı haberi alan Sündür'ün yeğeni gözyaşlarına hakim olamadı.
Sündür'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Eşinden ayrılan Sündür'e sitedeki iş yeri sahiplerinin yardım ettiği ve geceleri de burada kaldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: AA
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