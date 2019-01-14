Son Dakika Haberleri: Barındığı Oto Galeride Ölü Bulundu

Barındığı Oto Galeride Ölü Bulundu

1 saat önce

Manisa'da bir kişi barındığı oto galeride ölü bulundu.

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Manisa'da bir kişi barındığı oto galeride ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerinde barınan 58 yaşındaki Ramazan Sündür, bu sabah kaldığı binada hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sündür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alan Sündür'ün yeğeni gözyaşlarına hakim olamadı.

Sündür'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşinden ayrılan Sündür'e sitedeki iş yeri sahiplerinin yardım ettiği ve geceleri de burada kaldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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