Barınma evinde kalan ressam Özuyanık: " Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın resmini yaptığımda bütün solcular düşman oluyor"55 yaşındaki ressam 6 yıldır kışları barınma evinde geçiriyorBURSA - Bursa 'da her kış hizmet veren erkek barınma evinde 6 yıldır yaşayan 55 yaşındaki ressam Halil Özuyanık, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın resmini yaptığımda bütün solcular düşman oluyor. Ben sanatçıyım, herkesin resmini yaparım. Yeter ki vatan haini olmasın. Vatanını, milletini seven kim olursa onun resmini yaparım" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 'nin her kış hizmete açtığı barınma evinde kalan 55 yaşındaki ressam Halil Özuyanık, yazın sokaklarda resim yaparak hayatını idame ettiriyor. İstanbul Üsküdar doğumlu 4 çocuk babası Özuyanık, resim eğitimi almasa da hayatını bu güne kadar resimden kazandığını anlattı. Eşinden ayrıldıktan sonra 6 yıldır Bursa'da barınma evinde kalan Özuyanık, resimlerinden ödüller kazandığını ve birçok yerde tablolarının sergilendiğinin altını çizdi.Barınma evinde resim yapamadığını anlatan Halil Özuyanık, "4 çocuk babasıyım, eşimden ayrı yaşıyorum. Eşime çocuklar bakıyor. Benim de gidecek yerim olmadığı için burayı kendime bir yuva olarak gördüm. Burada sürekli sıcak suyumuz var. Klimalarımız çalışıyor, televizyonumuz var. Yemeklerimiz geliyor, kıyafetlerimiz veriliyor. Burada kışı kurtarıyoruz. Yazın da karakalem resim yapıyorum. Gerçek branşım yağlı boya olmasına rağmen, evrensel tüm branşlarda resim yapmaktayım. Sponsor bulamıyorum. Kimse gelip bir şey de demiyor. Sokakta sanat yapmamıza müsaade edilmiyor. Para kazanamadığımız için sanat yapamıyoruz. Sokaklarda kronik zatürre geçirdim. Hastanede yattım. İstanbul Taksim Meydanı 'nda resim yapamıyoruz. 6 yıldır kış aylarında burada kalıyorum. Benim eserler üretmem gerekirken, yapamıyorum. Bunlar resim, belki çok da önemli değil, ama asıl olan gerçekler. Barınma evi çok kalabalık olduğu için resim yapamıyorum. 'Yağlı boya portre yapılır' diye internete ilan verdim, arayan soran olmadı. Sanata karşı kültür yok" dedi.Cumhuriyetin 80. yılı konulu yarışmada mansiyon ödülü aldığını vurgulayan Özuyanık, "Birçok yerde resimlerim sergilendi. Ben sanatıma güveniyorum. Sanatıma güvenmesem elimi ayağımı çekerim. Her türlü kendime inanıyor ve güveniyorum. Ben alaylıyım, ama hayatımı hep resimle kazandım. Allah devletimize zeval vermesin. Ben bir sanatçıyım, adam kayırmam, siyaset yapmam. Bizim insanlarımız bir şey yaptığın zaman sana düşman olur. Bir örnek vereyim; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın resmini yaptığımda tüm solcular düşman oluyor. Ben sanatçıyım, herkesin resmini yaparım. Yeter ki vatan haini olmasın. Vatanını, milletini seven kim olursa onun resmini yaparım. Bunu da herkese bildirmek isterim" diye konuştu.