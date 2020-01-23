Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı - Son Dakika

Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkanı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı.

Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkanı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evinde kalanlar ile görevli personelden oluşan 310 kişi, yapılan tatbikatla bilgilendirildi.


Ürünlü bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi'nde konaklayanlar ile personele yangına karşı tedbir ve tahliye konusunda eğitim verildi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata katılan sivil savunma uzmanları, barınma evi sakinlerine yangın tüpünün kullanılması konusunda eğitim verdi. Tatbikatta, yangın veya muhtemel afet durumunda kişilerin hızlı bir şekilde toplanması için birleşme noktası da belirlendi. Yangınlarla ilgili ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin gündeme geldiği eğitimde, sivil savunma uzmanları tarafından büyük bir ateş yakılarak, barınma evi sakinleri üzerinde sırasıyla uygulamalı olarak yangın söndürüldü. Eğitimde anlatılan bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşınmış oldu. Uzmanların aktardığı bilgileri dikkatle dinleyen barınma evi sakinleri, eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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