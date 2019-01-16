Barınma evine yerleştikten sonra uyuşturucuyu bıraktı
BURSA - Bursa
'da 10 yıl uyuşturucu kullandıktan sonra barınma evine yerleşen eczacı teknisyeni bu illetten kurtuldu. Uyuşturucu kullananları uyaran Emin Atalar, gençlere "Yalnız kalmayın ve iyi arkadaş seçin" tavsiyesinde bulundu.
Emin Atalar (38), 7 yaşında annesini, 25 yaşında da kendisini büyüten ağabeyini kaybetti. Bu sırada boşluğa düşen Emin Atalar, çevresinden dolayı uyuşturucu ile tanıştı. Kısa sürede uyuşturucu bağımlısı olan Atalar, 10 yıl boyunca kullandı. Daha sonra bunu bırakma kararı alan Emin Atalar, kendi arzusuyla AMATEM'de yattı. Bir süre sonra buradan çıkan Atalar, uyuşturucu ve alkol tüketiminin yasak olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ürünlü Erkek Barınma Evi'ne yerleşti. 2016 kışını burada geçiren Atalar, bu sayede uyuşturucudan kurtulduğunu ve 3 yıldır soğuk havalarda burada kaldığını söyledi.
Yazın Akdeniz
ve Ege
'de kaldığını ifade eden Emin Atalar, "Daha önce eczacı teknisyeniydim. Annemi 7, 25 yaşında ağabeyimi kaybettim. Onu da kaybettikten sonra boşluğa düştüm. 25 yaşında uyuşturucu ile tanıştım. 10 yıl boyunca kullandım. Kendi isteğimle AMATEM'e gittim. Oradan çok iyi netice alamadım. Burası ile tanıştıktan sonra 3 yıldır kullanmıyorum" dedi.
"Kesinlikle yalnız kalmayın"
Gençlere seslenen Atalar, "Kesinlikle yalnız kalmayın. Burada 300 kişi var. Ağabeylerim, amcalarım, dedelerim var. Hepsiyle muhabbet ediyorsunuz. Muhteşem bir ortam. Allah'ıma çok şükürler olsun. İnşallah kimse o duruma düşmez. Buraya girince uyuşturucuyu bıraktım. Burada alkol ve uyuşturucu içemezsiniz. Bir de yalnız değilsiniz. Muhteşem bir ortam var. Muhabbet esnasında aklınıza hiçbir şey gelmiyor. İlaç bile kullanmadım. Dışarıya çıkınca kendime inanamadım. Burada 3. senem. Uyuşturucuya düştüğünüz zaman borçlarınız oluyor, ailenizden, işinizden oluyorsunuz, herkes sizi dışlıyor. 3 yıldır insan olduğumu hatırladım. Şimdi beynim çalışıyor. O zaman sağlıklı düşünemiyorsunuz. Mahalleden çıkmıyorsunuz ve hep aklınıza uyuşturucu geliyor. Önemli olan yalnız kalmamak. Çalışmayı çok istiyorum. Başvurular yaptım, ama şu ana kadar olmadı" diye konuştu.
"Herkes beyninde bitirir"
Uyuşturucuyu herkesin beyninde bitirdiği ifade eden Atalar, "Kesinlikle yalnız kalmasınlar. Ailelerine sarılsınlar. Anne, baba olmasa bile ağabeyin, ablasının, yakınlarının yanında dursunlar. En önemli iyi arkadaş seçsinler. Herkesin içini dökmesi lazım" şeklinde konuştu.