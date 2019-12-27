Barınma Merkezi 2019'da kimsesizlerin yuvası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barınma Merkezi 2019'da kimsesizlerin yuvası oldu - Son Dakika

Barınma Merkezi 2019'da kimsesizlerin yuvası oldu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında kimsesizlerin yuvası oldu.

Barınma Merkezi 2019'da kimsesizlerin yuvası oldu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında kimsesizlerin yuvası oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında kimsesizlerin yuvası oldu. 2019 yılında bin 860 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti verdi, huzurevine yerleştirdi, kalıcı yer bulmalarına imkan sağlandı.


Özellikle kış aylarında büyük risk oluşturan evsiz ve ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren merkezden, ihtiyaç sahipleri kalıcı bir yer bulunana kadar merkezden yararlanma imkanı buldu. 38 yabancı uyruklu kişinin misafir edildiği merkezde, 6 kişiye huzur evi ve rehabilitasyona yerleşmesi için sağlık raporu alındı. Şartları uygun olan 5 kişinin huzurevine yerleştirildiği örnek merkezde 6 kişiye ise yol yardımı yapılması sağlandı.


Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da Konaklama Merkezi ile hizmet verildi. 341 hasta ve hasta yakını yüz tarama kontrollü merkezden ücretsiz bir şekilde yararlandırıldı. - KOCAELİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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