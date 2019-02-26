Barınma Merkezi "Yuvası" Oldu

Kocaeli'de yaklaşık 20 yıldır yalnız yaşayan 59 yaşındaki bedensel engelli Ayhan Güneri, sağlık sorunları nedeniyle bir yıl önce yerleştirildiği barınma evinde sıcak bir aile ortamında bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli'de yaklaşık 20 yıldır yalnız yaşayan 59 yaşındaki bedensel engelli Ayhan Güneri, sağlık sorunları nedeniyle bir yıl önce yerleştirildiği barınma evinde sıcak bir aile ortamında bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, çeşitli sebeplerle belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.



Barınma, beslenme, sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezde belirli bir süre konaklayan kişiler, taleplerine göre ya ailelerinin yanına gönderiliyor ya da huzurevi veya bakımevine yerleştiriliyor.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bedensel engelli Ayhan Güneri de sağlık sorunları nedeniyle bir yıl önce yerleştirildiği merkezde aile özlemini gideriyor.



- "Burada çok güzel bakılıyorum"



Ayhan Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce eşinden ayrıldığını ve yıllardır 2 çocuğunu görmediğini söyledi.



Barınma merkezine bir sene önce geldiğini aktaran Güneri, "Burada çok güzel bakılıyorum. Her yönden yardım ediyorlar. Sıkıştığımızda, hasta olduğumuzda hastaneye götürüp getiriyorlar. Yemeklerimiz, yataklarımız güzel." dedi.



Güneri, mesleğinin yufkacılık olduğunu belirterek, yıllarca farklı tatil beldelerinde çalıştığını kaydetti.



Yaklaşık 10 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini, felç nedeniyle bir kolunu kullanamadığını anlatan Güneri, "Hayırseverlerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Burası benim evim gibi oldu. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Burada arkadaşlar edindim, hepsinden çok memnunum." diye konuştu.



"Merkezimizde barınma, beslenme ve sağlık hizmeti sunuluyor"



Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi sorumlusu Tayfun Yıldırım da 2005 yılından beri hizmet verdiklerini, yılda ortalama 2 bin kişiyi merkezde ağırladıklarını söyledi.



Özellikle kış aylarında misafir sayılarının arttığını vurgulayan Yıldırım, merkezde barınma, beslenme, sağlık hizmetleri verildiğini bildirdi.



Yıldırım, merkeze çeşitli nedenlerle gelen kişilerle önce sosyologların görüşme yaptığını aktararak, şunları kaydetti:



"Kişiye özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bazı insanlar işe ihtiyaç duyuyor, onları İŞKUR'un toplum yararına çalışma programlarına veya özel sektöre yönlendiriyoruz. Hasta olan arkadaşlarımızı sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz, randevularının takibini yapıyoruz. İlaçlarını belediye olarak satın alıyoruz ve burada kaldıkları süre içinde hemşire kontrolünde ilaçlarını kullanmalarını sağlıyoruz."



Yıldırım, Ayhan Güneri'nin yaklaşık bir yıldır merkezde kaldığına işaret ederek, "Ayhan Amca, artık bizden biri oldu. Yüzde 92 bedensel engeli var. Rehabilitasyon için başvurularını yaptık. Burada arkadaşlarımıza sadece bir yatak vermiyoruz. Diğer arkadaşlarla beraber sosyal bir ortamları da var. 3 öğün burada yemeklerini yiyorlar ve ihtiyaçları sağlanıyor. Ayhan Amca'yı biz huzurevine göndereceğiz. Fakat 60 yaşını doldurması gerekiyor, şu an 59 yaşında. Huzurevine gidene kadar, burada sağlıklı bir şekilde barınmasını sağlayacağız. Engelli olduğu ve herhangi bir geliri bulunmadığı için çok fazla bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

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