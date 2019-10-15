Barınma sorunu yaşayan yaşlı kadına yeni ev

KOCAELİ (İHA) – Barınma problemi yaşayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran Cadiye Albayrak, kış mevsimi öncesi yeni evine kavuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ihtiyaç sahiplerinin her alanda yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ve barınamayacak durumda olan vatandaşlara prefabrik ev yapılıyor. 71 yaşındaki Cadiye Albayrak da tek başına yaşadığı kötü haldeki evinden yeni evine kış girmeden kavuştu. Tek başına evde oluşan tamirat gerektiren hasarlarla başa çıkamayan ve kış şartlarından dolayı daha da ağırlaşan hasarlar Cadiye Albayrak'ı zor durumdan Büyükşehir ekipleri kurtardı.



Cadiye Albayrak'ın başvurusunun ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı uzman ekiplerince gerekli incelemeler yapıldı. Evin durumunun oturulamayacak durumda olduğunun tespit sonrası başlatılan çalışma ile Albayrak'ın yaşamını sürdürmesi için 21 metrekare prefabrikten yeni bir ev inşa edildi. Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu paylaşan Cadiye Albayrak, "Eski evimde bakımsızlıktan dolayı çok fazla hasarlar oluşmaya başlamıştı. Tek başıma yaşadığımdan dolayı bunlara müdahale edemedim. Evimin zemini de kaymaya başladı. Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundum. Gelip evime baktılar ve bana prefabrikten yeni bir ev yaptılar. Allah razı olsun belediyemiz derdime hızır gibi yetişti" dedi. - KOCAELİ