Barış'a modern şehir konforu - Son Dakika

Barış'a modern şehir konforu

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek, imara uygun yapılaşmasını tamamladığı Barış Mahallesi'nde, yaşam konforunu artırıyor.

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Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek, imara uygun yapılaşmasını tamamladığı Barış Mahallesi'nde, yaşam konforunu artırıyor.

Doğal gazın geldiği mahallenin, doğu ve batı yakası arasındaki ulaşım sorunu da geçtiğimiz aylarda çözülmüştü. Mahallenin kuzeyindeki 2906 Sokak'ın, doğu ve batı yakası arasında yeryüzü şekillerinin oluşturduğu dezavantajdan dolayı ulaşım sağlanamıyordu. Yörük Kültür Parkı yanındaki vadi ve büyük kaya engeli ortadan kaldırılarak sokağın iki yakası birleştirildi.

Yol çalışması yapılan vadide çocukların oyun oynayabileceği, mahalle sakinlerinin spor aktivitelerini yapabileceği bir park da inşa edildi.

Kepez Belediyesi Barış Mahallesi'nin en önemli ulaşım ağı olan Galip Kuşçuoğlu Caddesi'ni, asfaltını ve kaldırımını yenileyerek, elektrik iletim hatlarının yer altını alınmasını sağlayarak güzelleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü cadde ile beraber elektrik iletim hatlarının yer altına alındığı sokakları da sıcak asfaltla kapladı

Barış'a şehir kimliği

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de geçtiğimiz günlerde mahallede tamamlanan asfalt ve devam eden park çalışmalarını denetledi.

Galip Kuşçuoğlu Caddesi'nin, asfalt, kaldırım ve elektrik iletim hatlarıyla tamamen yenilendiğini söyleyen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Doğal gaza da mahallenin kavuştuğunu hesaba katarsak, artık bütün alt yapısı tamamlanmış bir Barış Mahallesi ile karşı karşıyayız. Göreve geldiğimiz yılları hatırlıyorum, göçebe bir yaşantının izlerinin görüldüğü Bir Barış Mahallesi vardı. O mahalle şimdi modern bir yaşamın, Kepez'deki değişim ve gelişimin en güzel görüldüğü bir mahalleye dönüştü.

Dört başı mamur bir şehir konforu

Bu aslında Kepez'deki başarımızın da bir resmidir. Kepez'deki değişimi, gelişimi görmek için sadece Barış Mahallesine bakmak bile yeterli. Bugün modern bir büyükşehirde vatandaşlar hangi imkana sahipse Barış Mahallesi sakinleri de bu imkana sahipler.

Mahallemize nitelikli eğitim kurumları geldi. Mahallenin ilkokulu, ortaokulu ve lisesi var. Bu eğitim kurumlarıyla birlikte okul öncesi eğitimle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldı, okullar açıldı. Dolayısıyla vatandaşlarımız beş başı mamur bir şehir konforunu Barış Mahallemizde bulabiliyorlar. İşte bu bizim yıllar içerisindeki başarımızdır. - ANTALYA

Barış'a modern şehir konforu
Barış'a modern şehir konforu
Barış'a modern şehir konforu
Barış'a modern şehir konforu
Barış'a modern şehir konforu
Barış'a modern şehir konforu

Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi, Yörük, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış'a modern şehir konforu - Son Dakika

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