"Barış" adı verilen kedi, Çanakkale Belediyesinin maskotu oldu - Son Dakika

"Barış" adı verilen kedi, Çanakkale Belediyesinin maskotu oldu

07.03.2021 12:33

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın 6 yıl önce sokakta bularak belediye binasına getirdiği ve "Barış" adı verilen kedi, hizmet binasının maskotu haline geldi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın 6 yıl önce sokakta bularak belediye binasına getirdiği ve "Barış" adı verilen kedi, hizmet binasının maskotu haline geldi.

Belediye binasında yaşayan kedinin bakımı personel tarafından yapılıyor. Gökhan'ın odasına sık sık giren kedi, ziyaretçilerle çekilen fotoğraflara da dahil oluyor.

"Barış Kedi" adıyla açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da ilgi görüyor.

Gökhan, yaptığı açıklamada, kediyi yavruyken sahiplendiklerini söyledi.

Belediyeye getirdiğinde personelin Barış'a büyük ilgi gösterdiğini belirten Gökhan, "Sonra kendisine özel bir oda bile yaptık. Kaşınma aletleri, oyun aletlerinin olduğu bir odada hayatını başlattı. Tabii 6 yıl olmuş, şimdi maşallah kocaman bir kedi." dedi.

Gökhan, Çanakkale'yi "Barışın kenti" olarak nitelendirdikleri için kediye bu ismi verdiklerini anlattı.

Hizmet binasına gelen vatandaşların da Barış'ı sevdiğini dile getiren Gökhan, şöyle konuştu:

"Klasik bir kediyi çağırdığında gelir, seveyim dersen sevdirir. Bizim Barış, kendisi istediği zaman sevdirir. Olmadık zamanda olmadık yerde karşınıza çıkar. Meclis toplantılarına da geliyor. Orada masaların üzerinde gezer. Özel Kalem Müdürlüğünden bir arkadaşımız hafta sonları onu evine götürüyor. Onun da evde kedileri var. Hafta içinde gece de burada kalıyor. Yemi suyu bırakılıyor. Bizimle birlikte burada yaşıyor."

Ülgür Gökhan, Çanakkale, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Barış' adı verilen kedi, Çanakkale Belediyesinin maskotu oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Kedi sever huysuz dede: Bu habere bir foto koysaydınız iyi olurdu. Başkanımız Barış’a gösterdiği ilgiyi sokaklardaki bütün hayvanlara da gösteriyor diye umut ediyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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