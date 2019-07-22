Barış akademisyeni Prof. Füsun Üstel tahliye oldu
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Barış akademisyenlerinden Prof. Füsun Üstel tahliye oldu. 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan Üstel, Mayıs 2019’da Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine girmişti.
Barış akademisyenlerinden Prof. Füsun Üstel
tahliye oldu. "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisi imzacısı Üstel, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı.
İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Üstel, Mayıs 2019'da Eskişehir
Kadın Kapalı Cezaevine girmişti
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52
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