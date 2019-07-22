Son Dakika Haberleri: Barış akademisyeni Prof. Füsun Üstel tahliye oldu
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Barış akademisyeni Prof. Füsun Üstel tahliye oldu

52 dakika önce

Barış akademisyenlerinden Prof. Füsun Üstel tahliye oldu. 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan Üstel, Mayıs 2019’da Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine girmişti.

Barış akademisyeni Prof. Füsun Üstel tahliye oldu, System.String[]
Barış akademisyenlerinden Prof. Füsun Üstel tahliye oldu. "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisi imzacısı Üstel, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı.

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Üstel, Mayıs 2019'da Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine girmişti.
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Füsun Üstel, Eskişehir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52 
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