Son Dakika Haberleri: Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı
Son Dakika Dünya Haber

Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı

45 dakika önce

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi imzacılarından akademisyen Beki Tezcan yurtdışından Türkiye’ye geldiği anda uçak kapısında gözaltına alındı. Tezcan ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı, System.String[]
"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi imzacılarından Beki Tezcan yurtdışından Türkiye'ye geldiği anda uçak kapısında gözaltına alındı. Tezcan ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

California Üniversitesi Davis'te Osmanlı tarihi üzerine dersler veren Tezcan çarşamba günü İstanbul'a geldi. BarışAkademisyenleri (@barisakademik) isimli Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Tezcan pasaport kontrole gitmeden daha uçağın kapısında gözaltına alındı. Önce havalimanı karakolu, ardından Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Baki Tezcan ifadesini verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:23 
Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]