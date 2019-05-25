Son Dakika Haberleri: "Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

11 saat önce

Türkiye ziyaretinde tutuklarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'daki Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel, el konulan pasaportu hakkında bilgi almak için gittiği Balıkesir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:53 
Türkiye, Lyon, Dünya
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