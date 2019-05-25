"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı
11 saat önce
Türkiye ziyaretinde tutuklarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:53
ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon
1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı. Fransa
'daki Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel, el konulan pasaportu hakkında bilgi almak için gittiği Balıkesir
'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kapadokya'da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak
Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı