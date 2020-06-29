Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı

BODRUM'da 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

BODRUM'da 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun yakınları ve sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Parktaki Barış Akarsu heykeline siyah beyaz kurdele bağlandı. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu ile şarkıcının sevenleri daha sonra mezarı ziyaret ederek, dualar okudu.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
'HER SENE İÇİM BURKULUYOR'

Oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan Hatice Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 13 yıl geçti ve bugün 41'inci yaş günümüz. Her sene içim burkuluyor. Barış'ın sevenlerini görünce hem mutlu oluyorum hem de canım meleğimi çok özlüyorum. Ne yapalım takdiri ilahi, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Barış'ı sevenler ve bu yolda hep beraber yürüdüğümüz sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Barış Akarsu, Bartın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]