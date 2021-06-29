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Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika

Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı

29.06.2021 14:45

Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı Kabri başında anılan Barış Akarsu'nun hayatı filme alınacak Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu Amasra'daki...

Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı

Kabri başında anılan Barış Akarsu'nun hayatı filme alınacak

BARTIN - Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu Amasra'daki kabri başında anıldı.

29 Haziran 2007 Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafe kala Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren ve yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 günü kaybederek hayata veda eden Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında alındı.

Sesi ve kişiliği ile kısa sürede müzikseverlerin gönlünde taht kuran Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu başta olmak üzere Akarsu'nun hayranları da mezarı ziyaret ederek çiçekler bıraktı. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ise hastanede devam eden tedavisi nedeniyle anma programına katılamadı.

Nesrin Akarsu yaptığı açıklamada, "Duygularımız sadece yıl olarak değil her gün içimizde. Yine sevenleriyle birlikteyiz. Yine güzel bir şekilde anmaya devam edeceğiz Allah izin verdikçe. Arayanlarımız çok, yazanlarımız çok. Onlar zaten hiç yalnız bırakmıyorlar. Yaz kış bizimle hespi. 24 Haziran - 4 Temmuz anma günlerinde de beraberiz. Gelemeyenler telefonlarıyla mesajlarıyla ağabeyime hayrına yapılan yardımlarıyla birlikte bizimle birlikte. Şimdi burada bizimle birlikte olan arkadaşlarımızla, gelen var gelemeyen var, gelenlerle birlikte anıyoruz." Dedi.

Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı bir filminde çekimlerine başlanacağını söyleyen Akarsu, "Filmini düşündük. Artık 14 yıl sonra filmine de karar verdik ailecek. Olmasını istedik. Böyle olmasını, 14 yıl sonra yaşaması daha çok küçük nesillere, şimdiki nesillere ulaşmak için filminin olmasını çok istedik. Başlayacaklar hayırlısıyla." Diye konuştu.

Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı
Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı
Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı
Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı

Barış Akarsu, Haziran, Amasra, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Barış Akarsu doğum yıldönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika


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