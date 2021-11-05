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Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum - Son Dakika

Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum

05.11.2021 20:54

Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun pankreas kanserinden ölen annesi Hatice Akarsu, oğlunun mezarının yanında toprağa verildi. Cenazede Selahattin Akarsu oğlu Barış'ın mezarının başına oturarak, "Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. 'Oğlumun yanında huzur buluyordum' diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum" sözlerini söyleyerek gözyaşı döktü.

Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kaza sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu'ya 3 ay önce pankreas kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2,5 aydır Ankara'da tedavisi süren Akarsu, bugün yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Hatice Akarsu'nun cenazesi Ankara Şehir Hastanesi'nden alınarak öğle saatlerinde Amasra'ya getirildi. Akarsu için İskele Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycıoğlu, Barışseverler, yakınları ve ailesi katıldı. Cenazede Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ( 37) ile babası Selahattin Akarsu gözyaşlarına boğuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Kılınan namazın ardından Hatice Akarsu, Amasra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum

BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Selahattin Akarsu oğlu Barış Akarsu'nun mezarının yanına oturarak, "Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. 'Oğlumun yanında huzur buluyordum' diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum. 43 yıllık hayatım gömülüyor benim, 43 yıllık bu kolay mı be oğlum" diyerek ağladı.

Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Hatice Akarsu okunan duaların ardından oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi.

Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum

Barış Akarsu, Amasra, Bodrum, Hatice, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürek parçalayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum - Son Dakika
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