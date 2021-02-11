Barış Akarsu' nun hayatı film oluyor - Son Dakika

Barış Akarsu' nun hayatı film oluyor

11.02.2021 15:37
Barış Akarsu' nun hayatı film oluyor, System.String[]

28 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ünlü Rock sanatçısı Barış Akarsu kısa yaşamına çok şey sığdırdı.

28 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ünlü Rock sanatçısı Barış Akarsu kısa yaşamına çok şey sığdırdı. Filmin yapımcılarından Aytaç Ağdağ "Hayatın içinden sahneleri tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturmak ve yaşanmışlık hissiyatını izleyicinin kalbine ve aklına dokunarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz" dedi.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına Aytaç Ağdağ, Özgür Tari ve Oğuz Sözen'in üstlendiği filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.

Barış Akarsu'nun yaşam hikayesi için uzun süredir devam eden senaryo aşaması tamamlanmak üzere ve cast çalışması önümüzdeki günlerde başlanacak.

GENÇ YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı.

Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi.

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü Islak Islakı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gereki piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan Yalancı Yarim dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22: 30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastaneye kaldırılan Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20: 10 sularında hayatını kaybetti.

Barış Akarsu' nun hayatı film oluyor

Barış Akarsu, Amasra, Müzik, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Barış Akarsu' nun hayatı film oluyor - Son Dakika Magazin


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