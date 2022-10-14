Barış Akarsu'nun Hayatı Filme Çekildi, Afişi Hayranları Belirledi - Son Dakika
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Barış Akarsu'nun Hayatı Filme Çekildi, Afişi Hayranları Belirledi

14.10.2022 11:53
Barış Akarsu'nun Hayatı Filme Çekildi, Afişi Hayranları Belirledi

Muğla’da, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filmi, 18 Kasım’da vizyona girecek. Filmin afişini ise Akarsu’nun hayranları belirledi.

Muğla'da, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, 18 Kasım'da vizyona girecek. Filmin afişini ise Akarsu'nun hayranları belirledi.

Anadolu rock müzik ile adından söz ettiren sanatçı Barış Akarsu, 28'inci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de Bodrum yolunda trafik kazası geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede 5 gün kaldığı yoğun bakımın ardından yaşamını yitirmişti. Akarsu'nun başarılarla dolu kısa yaşamının öyküsünü anlatan bir film çekildi. Vizyona 18 Kasım'da vizyona girecek "Barış Akarsu Merhaba" filminin afişini ise sanatçının hayranları belirledi. Filmin sosyal medya hesabından paylaşılan üç afiş arasından seçilen oylamaya 5 binin üzerinde kişi katıldı.

Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandırdığı filmde; Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol aldı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, filmde Akarsu'nun şarkılarını da seslendirecek.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ile Aytaç Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen'in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

23 ÜLKEDE DAHA GÖSTERİME GİRECEK

Türkiye dışında 10 Avrupa, 10 Orta Doğu ülkesi ile Azerbaycan'da, Rusya'da ve Kazakistan'da da gösterime girecek filmin müziklerini Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKAYE

Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya gelen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Akarsu'nun "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına da ışık tutuyor.

"TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"

Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır. Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar, bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü. Dayanamaz kalbi. Barış ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihati olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol."

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Kaynak: ANKA

Barış Akarsu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Akarsu'nun Hayatı Filme Çekildi, Afişi Hayranları Belirledi - Son Dakika

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