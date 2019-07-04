Son Dakika Haberleri: Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
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Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı

50 dakika önce

ŞARKICI Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yıl dönümünde memleketi Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı, System.String[]
ŞARKICI Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yıl dönümünde memleketi Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Bodrum'da 28'inci doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 günü trafik kazasında ağır yaralanan, 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yıl dönümünde memleketi Amasra'da anıldı. Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta toplandı. Burada anne Hatice Akarsu, oğlu Barış Akarsu'nun heykeli önüne çiçek bıraktı. Yaklaşık 20 kişi, Barış Akarsu'nun fotoğrafları ile Amasra Şehir Mezarlığı'na yürürken, Akarsu'nun şarkılarını söyledi. Akarsu'nun mezarına çiçekler bırakıldı, dualar okundu. Hatice Akarsu oğlunun mezarı başında, "Bütün sevenlerin burada oğlum, herkesin çok selamı var" diyerek gözyaşı döktü. Hatice Akarsu yaptığı açıklamada, "Barış'ım sen bizim aramızdan ayrılalı tam 12 yıl oldu. Her gün seni anıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi yine seni sevenlerin yalnız bırakmadı. Hepimiz buradayız. Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerinden seni sevenlerin sana selamı var. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor. Şunu biliyorum ki yalnız değiliz. Barış'ın bütün arkadaşları burada, onlar benim ellerim, kanatlarım. Ölüm elbette hepimizin gideceği yer, ama Barış'ım erken gitti. Olsun biz de oraya gideceğiz. Allah'ım bana oğlumun ellerini tutmayı nasip etsin. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.
 


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:51 Kaynak: DHA
Barış Akarsu, Bartın, Amasra, Kültür Sanat
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