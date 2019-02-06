Barış Alıcı Attı: Evkur Yeni Malatyaspor Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor
evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 43. dakikada Eren'in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah
kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı. 79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı. 89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Malatya Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Hakan Yemişken
xx, Samet Çiçek xx Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir
xxx, Murat Yıldırım
xx, Adem Büyük
xx, Eren Tozlu
x (Guilherme dk. 59 xx), Mustafa Akbaş
xxx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xxx (Donald dk. 83 ?), Murat Akça
xx, Bülent Cevahir
xx, Bifouma xx (Aboubakar dk. 71 xx) Yedekler: Farnolle, Aleksic, Chebake, Mina, Robin, Rahman Teknik Direktör: Erol Bulut Göztepe: Beto
xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil x (Yasin dk. 66 x), de Castro xx (Serdar Gürler
dk. 46 x), Gourffran xx (Borges dk. 78 x), Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx Yedekler: Göktuğ, Elessa, Agbenyenu, Reis Silva
, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur Teknik Direktör: Kemal Özdeş Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Barış Türel - Numan Güder - Mehmet Türel/İHA)