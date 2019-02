Barış Alıcı: "İlerleyen Zamanlarda Avrupa'da Oynamayı Çok İstiyorum"

E. Yeni Malatyaspor 'un Fenerbahçe 'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı, ilerleyen süreçte Avrupa 'da bir kulüpte oynamak ve A Milli Futbol Takımı 'nın da formasını giymek istediğini söyledi.Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, kulüp televizyonuna konuşan genç yetenek, "Malatya'yı çok iyi buldum. Buradaki ortam, insanlar, şehrin futbola bakış açısı içten ve samimi. Bu da çoğu şehirde olmayan bir şey. Şehrin, kendi şehrinin takımına destek vermesi oldukça güzel. İlk geldiğim günden itibaren bunu gördüm. Sonrasında şehrin güzelliği, takımın ortamındaki samimiyet çok güzel. Sezon sonuna kadar buradayım. Ben de burada olduğum sürece performansımı en iyi ve net bir şekilde vermek için çok çabalayacağım. Takım olarak bu sezonu çok güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum" dedi."Yabancılık çekmedim"Malatya'ya yabancı olmadığını dile getiren Alıcı, "Annemle babam beden eğitim öğretmenliği yaptıkları vakit Malatya'da tanışmışlar. Ondan sonrasında evlilikleri de burada olmuş. Burada da tanıdıkları var. O nedenle Malatya'ya yabancı değilim. Annemle babamın burada tanışmaları da benim açımdan bir şans. 23 sene önce burada görev yapmışlar. Malatya'nın yeni halini görünce bayağı şaşırdılar. Bir yabancılık çekmedim" şeklinde konuştu."Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapacağım" Genç oyuncu, İzmir 'de futbola başladığını ifade ederek, "Futbola ilk olarak Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü 'nde başladım. Altınordu Başkanımız Seyit Mehmet Özkan , o dönemde Bucaspor 'daydı. İlk Bucaspor'a transfer oldum. Sonrasında başkanımız Altınordu Spor Kulübü'nü alınca oraya geçiş yaptık. Seyit Mehmet Özkan'ın bizde emeği çok, kulüpteki hocalarımız bizim üzerimize çok titrediler. Orada uzun bir dönem altyapı eğitimi gördüm, geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Devre arasında da Evkur Yeni Malatyaspor'a geldim. Bu süreçte Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapacağım. Umarım ilerleyen süreçte her şey daha güzel olur. Hem benim açımdan hem de Yeni Malatyaspor açısından güzel olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı."Sağda daha rahatım"Fenerbahçe'nin Altınordu'da futbol oynarken kendisini takip ettiğini belirten Alıcı, "İyi bir dönem geçirmiştim. Altınordu'da oynadığım süre zarfında bir çıkış yakalamıştım. Sonrasında görüşme oldu. Transfer öyle gerçekleşti" ifadelerine yer verdi. Genç yetenek, orta sahanın sağında ve solunda oynayabilme özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Sağ kanatta biraz daha rahatım ama sağ ya da sol kanat fark etmiyor. Genel olarak kanatlarda kendimi rahat sergiliyorum" sözcüklerini kullandı."Kupada hedefimiz final"Yeni Malatyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 'ndaki hedefleriyle ilgilide konuşan Barış Alıcı, "Kupada hedefimiz final oynamak diye düşünüyorum. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile son olarak karşılaşmıştık. Kadro kalitesi iyiydi, onlara karşı tur atlamamız iyi oldu. Şimdi de Göztepe'yle karşılaşacağız. Ben umuyorum ki bu iki maçı da iyi bir şekilde atlatıp, finale kadar devam etmek istiyoruz. Kupada final oynayıp, almak istiyoruz. Umarım bu gerçekleşir. Kadro kalitemiz ortada ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyor. Hedefimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kupa maçları önemli. Hem kupa hem de ligde her futbolunun elinden geleni yapması gerekiyor ama kupa maçları açıkçası genç oyuncular için birazda şans. Umarım bu şansı da ben ve herkes iyi değerlendirir" dedi."İlerleyen zamanlarda Avrupa'da oynamayı çok istiyorum"Genç oyuncu kendi hedefleriyle ilgili ise, "Her genç oyuncunun Avrupa hedefi vardır. Ben de bu doğrultuda ilerleyen zamanlarda Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Umarım buda gerçekleşir. Çağlar ve Cengiz örnekleri de önümde var. Onların durumları da çok iyi. Bizleri ve ülkemizi gururlandırıyorlar. Benimde öyle bir hedefim var. Her Türk genci gibi A Milli Takım'da oynamayı istiyorum. Umarım bu da gerçekleşir" değerlendirmesinde bulundu."Katkı sağlıyor"Teknik Direktör Erol Bulut'un takımda iyi bir sistem oturttuğunu ifade eden Alıcı, "Erol hoca antrenman içinde ve dışında ekibiyle birlikte sistemlerini oturtmuşlar, bu çok önemli. Yeni Malatyaspor'un başarısındaki en önemli etkenlerden birisi de bu. Bunu da şu anki puan durumundan ve takımın içerisindeki sistemden anlayabiliyorsunuz. Bu bizim için büyük bir şans. Erol hocanın takıma yansıttığı sistem ve antrenman bilimi gerçekten güzel. Benim için altı aylık bir dönem ama bütün oyunculara inanılmaz katkı sağlıyor. Ben de her şeyimi verdiğim takdirde, Erol hocayla birlikte gelişmeme gibi bir durum olmaz" şeklinde konuştu.VAR uygulamasının iyi bir sistem olmadığını ifade eden Alıcı, "Hakem yanlış bir karar verse bile VAR uygulamasına gidip doğru olanı görebiliyor. Uygulamayı doğru buluyorum. Ligde şuan büyük takımların durumları biraz farklı. Başakşehir lider, biz üçüncü sıradayız. Güzel bir çıkışımız var. Umarım bu böyle devam eder ve biz de ligi en üst sıralarda bitiririz" diye konuştu. - MALATYA