Son Dakika Haberleri: Barış Alıcı: "Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor"
Son Dakika Spor Haber

Barış Alıcı: "Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor"

1 saat önce

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alıcı, sezona iyi başladıklarını ancak ardından bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Barış Alıcı:

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alıcı, sezona iyi başladıklarını ancak ardından bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.


Kendilerine yönelik beklentiye dikkati çeken Barış, "Biz futbolcular olarak bu beklentiyi karşılamak zorundayız. İyi bir başlangıçtan sonra böyle kazalar olabiliyor. Sonuçta bu futbol. Biz yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.


Barış, hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:


"Bu maçın önemini biliyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır şekilde maça çıkacağız. Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini sonuna kadar hissedeceğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçta bile inanılmaz destek verdiler. Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız."


Kendi performansını da değerlendiren Barış Alıcı, "Herkes oynamak ister ancak sadece 11 kişi sahada yer alabiliyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hiçbir zaman o coşku ve isteği kaybetmedim. Bunu kaybederseniz olmaz. Daha fazla çalışarak ilerleyen zamanlarda ilk 11'e girebileceğimi düşünüyorum. Takıma daha fazla katkı vermek istiyorum. Takım olarak ivmeyi yakaladığımız zaman, her şey daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cengiz, Trabzonspor, Rize, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var
Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Alıcı: "Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]