Barış Alıcı, Westerlo'ya kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Barış Alıcı, Westerlo'ya kiralandı - Son Dakika Spor

Barış Alıcı, Westerlo'ya kiralandı

7 saat önce

Fenerbahçe, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Barış Alıcı'nın geçici transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Barış Alıcı, Westerlo'ya kiralandı, System.String[]

Fenerbahçe, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Barış Alıcı'nın geçici transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz, Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."


Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo'ya kiralamıştı.


Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Rizespor, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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