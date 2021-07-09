Barış Alper Yılmaz resmen Galatasaray'da

Galatasaray, geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı.

21 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: