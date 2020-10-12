Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık - Son Dakika

Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık

12.10.2020 20:43

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a geçen sezon "Arık Böke Erdenet" rolüyle 7 bölüm konuk oyuncu olan Barış Arduç, bu bölüm fenomen diziye veda ediyor.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Çukur'un oyuncu kadrosunda geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru dahil edilmişti. Dizide sürekli konuk oyuncu sirkülasyonu olduğu için Barış Arduç'un da ayrılması bekleniyordu.

CUMALİ İNTİKAMINI ALACAK

Çukur dizisinin 99. bölümünde Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıkacak. Ona bir düello teklif edecek olan Cumali, intikamını almaya başlayacak. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet olması bekleniyor. Yani Cumali Koçovalı, Arık Böke Erdenet'i öldürecek ve Barış Arduç Çukur'a veda edecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı

ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı

Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı
Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık

Barış Arduç, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur         
19:50
Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum         
19:36
Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu         
18:45
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 21:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei